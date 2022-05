3 may. 2022

EFE Madrid 3 may. 2022

La selección española femenina de baloncesto no tendrá competición oficial este verano, tras no haber conseguido la clasificación para el Mundial de Australia, pero no por ello descuidará su preparación con dos torneos amistosos en Melilla e Italia.

La selección, dirigida por Miguel Méndez, se concentrará durante varias semanas en mayo y junio para prepararse de cara a sus próximas citas, cuatro partidos amistosos dentro de la gira 'Camino al Futuro', dos de ellos en Melilla, con las selecciones de Bélgica, Italia y Eslovenia.