La surfisa vizcaína Leticia Canales ha recibido con "sorpresa" el positivo por coronavirus que ha arrojado el resultado de la prueba PCR a la que fue sometida el pasado fin de semana, antes de una operación de cadera a la que iba a ser sometida este lunes en Barcelona.

"El positivo me ha pillado totalmente por sorpresa ya que estoy asintomática, me encuentro bien y tengo especial cuidado para evitar el COVID. Es más, a menudo he tenido que recordar a varias personas la importancia de mantener distancias y utilizar la mascarilla", comenta la deportista en declaraciones difundidas por su equipo.