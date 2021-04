Quito, 24 abr (EFE). - La suspensión de la jornada de fútbol en Ecuador, a raíz del nuevo confinamiento impuesto durante los fines de semana, ha desatado sentimientos encontrados entre los aficionados, que creen que los partidos bajo medidas de seguridad no perjudican y, además, ayudan a sobrellevar los toques de queda.

"No saben el daño que hicieron al no permitir el fútbol por lo menos para distraernos y olvidar un rato todo lo que sucede en este encierro", "Como no hay fútbol en Ecuador aquí me tienen (..) viendo el futbol mexicano", "No cancelaron las campañas políticas, pero si el fútbol, increíble", "Más riesgo existe en un autobús, que en un estadio sin público.", eran algunas de las incontables reacciones que proliferaban por redes sin encontrar respuesta.