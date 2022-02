La tenista ucraniana Elina Svitólina, decimoquinta del ránking, anunció hoy que no jugará contra tenistas rusas y bielorrusas en protesta a la invasión rusa a su país, que ha contado con el apoyo de las autoridades bielorrusas.

"Me gustaría anunciar que mañana no jugaré en Monterrey y no jugaré un solo partido contra tenistas rusos y bielorrusos", declaró, citada por la agencia ucraniana Ukrinform.