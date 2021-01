La 41 Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, programada para los días 12 y 13 de febrero, se ha aplazado por el coronavirus al fin de semana del 21 y el 22 de mayo, según el Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas, responsable del único evento deportivo internacional de esa comunidad.

"Ya es seguro que no organizaremos la prueba en febrero porque no puede ser y hemos pedido al Consejo de Ciclismo Profesional poder hacerla ese fin de semana de mayo y no creemos que vaya a haber problemas para que así sea", indica Francisco Guzmán, director general de la ronda murciana.