Las carreras de caballos, en el escenario del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid (HZ), han sido esta mañana el primer deporte en acoger espectadores en las gradas una vez finalizado el estado de alarma y con el visto bueno de las autoridades. Con un aforo reducido hoy a un 60%, lo que equivale a una asistencia de 2.500 personas, han sido finalmente 1.500 los aficionados que se han acercado al recinto de la Cuesta de las Perdices.

A pesar de la ansiedad de muchos aficionados, que no habían podido asistir in situ a un día de carreras desde el domingo 8 de marzo, última reunión disputada con público a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus, no se formaron las habituales largas filas de personas entre el aparcamiento y las puertas de HZ.