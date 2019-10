El seleccionador noruego, Lars Lagerbäck, se mostró este martes convencido de que puede sorprender el sábado en Oslo a España en la fase de clasificación a la Eurocopa y recordó que nunca ha perdido como técnico contra ella en casa.

"Nada es imposible. En realidad, nunca he perdido contra España jugando de local. Me he enfrentado a ella dos veces con una selección en casa, y acabó en una victoria y un empate", dijo hoy en rueda de prensa en la concentración con Noruega.