El jugador del Deportivo Alavés Víctor Laguardia aseguró este miércoles que el derbi ante el Athletic Club será "un buen punto de inflexión de aquí al final de liga" y espera poder aprovechar "la ansiedad" de los rojiblancos por no ganar en los últimos nueve partidos.

El zaguero maño explicó en rueda de prensa que los bilbaínos "no están consiguiendo buenos resultados en liga" aunque "han podido ganar algunos encuentros" en los que finalmente no se han impuesto. No obstante advirtió de que es "un gran rival" y que "da igual la trayectoria que lleve".