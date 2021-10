La piloto del equipo KH7, Laia Sanz, que hace tres semanas se proclamó por décima cuarta vez campeona del mundo de Trial, adelantó en una entrevista concedida a EFE que participará en el Dakar 2022, "pero no será en motos, sino en cuatro ruedas".

"Está claro que se ha acabado mi etapa de motos en el Dakar y con eso no quiero decir que deje totalmente el mundo de las motos. Lo del Dakar ya tengo tomada la decisión", añadió la catalana, quien no ha quiso adelantar nada más, "porque el tema aún no está cerrado".