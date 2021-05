25 may. 2021

EFE Madrid 25 may. 2021

La española Laia Sanz volverá a competir en el mundial de Trial ocho años después de retirarse de la competición y también disputará el Campeonato del Mundo de Enduro Femenino, del que se retiró en 2017.

Entre ambas modalidades, cuenta con 18 títulos mundiales y podría aspirar a alcanzar la veintena de entorchados pues, según reconoció, "volver al trial era algo que me había pasado por la cabeza varias veces, pero no había tenido la oportunidad y me hace mucha ilusión".