La sevillana Pilar Lamadrid, que ha arrancado la temporada con un gran nivel en las pruebas internacionales en las que ha participado en iQFoil, clase de vela que debutará en el programa olímpico de los Juegos de París 2024, ha asegurado que siempre soñó con "estar peleando con ser una de las mejores regatistas del mundo".

"No me esperaba en absoluto estar a este nivel ya, tan rápido, aunque realmente llevamos trabajando casi nueve años, desde que nos mudamos a El Puerto de Santa María, pero realmente estoy sorprendida porque, si a nivel nacional sí que estaba siempre en los puestos de cabeza, a nivel internacional es algo con lo que siempre he soñado", señaló Lamadrid en declaraciones que facilita su gabinete de comunicación.