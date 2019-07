El español Mikel Landa, que el domingo acabará sexto de la general del Tour de Francia a 4.23 del colombiano Egan Bernal, aseguró que la ronda gala le servirá para el año próximo, cuando piensa volver con un equipo que desvelará la semana próxima.

"Este Tour me ha servido para mucho. Vine con el objetivo del podio pero la caída (en la décima etapa) me apartó. Fue difícil seguir adelante, pero volví a disfrutar en Pirineos, arrancando. He aprendido. Todo lo que ha pasado me servirá para el año que viene", dijo el ciclista del Movistar.