24 may. 2019

EFE Redacción deportes 24 may. 2019

El español Mikel Landa (Movistar), uno de los grandes protagonistas de la decimotercera etapa del Giró de Italia, donde acabó este viernes en la tercera posición tras un ataque desde lejos, señaló que vio "un poco más débiles" a sus rivales al triunfo final. y que eso le da "moral para seguir atacando".

"He atacado desde lejos, y entre los kilómetros que faltaban y la altitud (2.2456 metros la línea de meta) he llegado fundido. estoy muy contento porque he visto un poco más débiles, más accesibles a los rivales. Nos da moral para seguir atacando, mientras las piernas aguanten", dijo Landa al término de la etapa.