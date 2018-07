El alavés Mikel Landa (Movistar) ha lamentado que su intento de fuga a 100 kilómetros de la llegada en Laruns haya quedado en nada, aunque ya sabía desde el primer momento que iba a ser "muy difícil" culminarlo con éxito.

"Cuando he arrancado sabía que iba a ser muy difícil. Ha habido momentos en los que he pensado que era posible y en otros que no", ha explicado sobre el desarrollo de la decimonovena etapa del Tour 2018.