El español Mikel Landa (Bahrain McLaren) intentó ganar puestos en la general en la etapa reina del Tour de Francia con una táctica de control por parte de su equipo, pero el ciclista vasco no tuvo su mejor día y se desfondó al final.

"Me he desinflado en la parte final y no solo no he podido con el Jumbo, tampoco con el resto. No he tenido el mejor día, y hoy era el día", comentó Landa en la meta del Col de la Loze.