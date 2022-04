Aymeric Laporte, defensa del Manchester City, explicó este miércoles, tras la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones (0-0), que los jugadores del Atlético de Madrid "han entrado en peleas absurdas", apuntó que se genera "un follón por muy poca cosa" y consideró que ha "perjudicado más a ellos" que a su equipo.

"Muy contentos de pasar a la siguiente ronda. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Lo ha sido. Estamos contentos. Ahora toca pensar en lo que nos viene. No sé si hemos perdido el tiempo nosotros o ellos al final, porque han entrado en peleas absurdas, pero no voy a entrar en más detalle. No hemos generado todo nosotros. Esto es fútbol. Ya sabemos cómo son y cuando lo han hecho ellos no se han quejado los otros equipos", dijo a 'Movistar'.