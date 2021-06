El defensa de la selección española Aymeric Laporte se postuló al lado del delantero Álvaro Morata, criticó las críticas que ha recibido en los últimos partidos y auguró una buena actuación en próximos partidos y "callará bocas".

"Que le piten no es nuevo. No hay que dudar de un delantero como Álvaro que ha demostrado muchas cosas. Es verdad que no ha tenido acierto pero en el próximo partido igual mete tres y calla la boca a todos", dijo en Telecinco el central del Manchester City.