El base argentino del Barça Nico Laprovittola, cuestionado por el regreso de su compatriota Gabriel Deck al Real Madrid, declaró este lunes que se sentirá “feliz” si el ya exjugador de los Oklahoma City Thunder ficha por un equipo en el que “disfrute” jugando.

“Me pone feliz que 'Gaby' (Deck) esté contento y que disfrute donde le toque jugar. Que no esté jugando o que se sienta un poco maltratado, eso no me gusta. Que sea donde sea, lo importante es que él esté bien”, afirmó el base azulgrana en la previa del partido europeo del martes en el Palau Blaugrana frente al AX Armani Exchange Milan.