La toledana afincada en Coria del Río Lara Fernández se enfrentará el próximo 30 de noviembre en Bélgica a la posibilidad de ser campeona del Mundo de Muay Thai, disciplina de artes marciales en la que ya es campeona de España sin contar con ayuda económica alguna pese a su nivel.

Su caso se ha conocido tras un mensaje en Twitter en el que señala: “Las futbolistas féminas profesionales quejándose porque no cobran igual que los hombres profesionales. Y yo me quejo porque el mes que viene disputo el título del Mundo, entreno todos los días y directamente no cobro ni un duro, me cuesta el dinero”.