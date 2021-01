El argentino Nicolás Larcamón afirmó este miércoles que dejó el fútbol chileno para dirigir al Puebla mexicano en el torneo Clausura, embarcado en un proyecto con jugadores jóvenes.

"Me sedujo la propuesta de la directiva de generar un cambio de rumbo al jugar con futbolistas jóvenes, de las fuerzas básicas del club, es un proyecto con el que me identifico y me gusta", dijo en conferencia de prensa.