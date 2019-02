El Real Madrid encajó una dolorosa derrota en el clásico de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, acusando la falta de gol, en un gran partido del brasileño Vinicius pero sin pegada, en el que el buen juego no tuvo premio y lo perdió en claves que van desde la intrascendencia de Kroos y Modric a la poca aportación de Keylor Navas.

Las claves madridistas del clásico fueron:

1. La falta de gol.

De golpe regresó el gran mal del Real Madrid esta temporada, su falta de pegada. Lo hizo con saña, castigando el buen juego desplegado y sin encontrar la forma de superar a un brillante Ter Stegen. Perder sintiéndose superior. Saborear su propia medicina de muchos partidos que ganó sin ser mejor que el rival. La salida de Cristiano Ronaldo no provocó el fichaje de un 9 y lo paga en un momento decisivo, en momentos donde se deciden títulos y no aparece un referente. Karim Benzema aporta más gol pero nunca será un matador y fue la figura que decidió el clásico. Mientras Luis Suárez aparecía para castigar con dureza, ningún madridista tuvo acierto en el remate para marcar.

2. La brillantez sin premio de Vinicius.

Con 18 años es el referente ofensivo del Real Madrid, un futbolista tan determinante que todos sus compañeros le buscaron siempre. Cada balón que recibe encaró e inventó. Dejó acciones de genio, desequilibró, creó peligro pero cuando tuvo las oportunidades para marcar se le hizo de noche. Dos malos controles le perjudicaron en un mano a mano y antes de disparar con todo para marcar, la mala colocación del cuerpo provocó un disparo a las nubes de un pase de la muerte y tras una jugada para enmarcar, de carrera y amagos a alta velocidad para sentar a Piqué, no sacó una buena ejecución. Fue el mejor pero le faltó lo que permite a los grandes dar el salto de calidad, el gol.

3. La intrascendencia de Kroos y Modric.

El Real Madrid comienza a añorar el dominio del juego que recientemente realizaba la pareja Toni Kroos-Luka Modric en una zona clave de los partidos, el centro del campo. Su trascendencia se ha ido rebajando. Cuando estuvieron frescos de piernas, llegaron a todo en la presión, lograron asfixiar al Barcelona, provocar pérdidas y cortar vías de pase de los medios azulgranas con sus jugadores de ataque. En la segunda parte se desplomaron y el equipo de Solari lo acusó. Aparecieron los espacios entre líneas para correr, el castigo a la espalda de los laterales en cuanto no recibieron ayudas y ofensivamente no aparecieron. Ninguna acción de peligro en ataque de Kroos. Ningún último pase de calidad de Modric.

4. Keylor, sin respuesta.

Recibió Keylor Navas dos disparos a puerta y encajó tres goles. No pudo aportar nada para su equipo en el clásico, que encaró con la dificultad del portero que no tiene continuidad en sus participaciones en el equipo pero sí la misma exigencia en cada aparición. Mientras Ter Stegen era decisivo en la otra portería, el costarricense recibía un castigo doloroso en el que puede ser su último partido, ya que Solari apuesta por Thibaut Courtois en LaLiga y 'Champions'. Reaccionó tarde al disparo de Luis Suárez en el primer tanto. No se lanzó al centro lateral de Dembélé en el segundo, con respeto a dar el paso al frente y dejar la línea de gol, antes de que Varane introdujese el balón en su propia portería. Y nada pudo hacer en un final que roza lo humillante para un portero, un penalti a lo Panenka.

5. Jugadores de peso en un papel menor.

Habría sido imposible de pronosticar a inicio de temporada que en un partido que decidía un título, el Real Madrid comenzase con Marcelo, Gareth Bale y Marco Asensio en el banquillo más Isco Alarcón descartado en la grada. Son, todos ellos, jugadores que debían asumir un papel de protagonista principal en un reparto de liderazgo sin Cristiano Ronaldo. Sin embargo fueron chicos de 18 y 22 años, Vinicius y Sergio Reguilón, los mejores. Jugadores a los que se les presuponía un papel menor este curso de aprendizaje y no asumir el peso de la responsabilidad.

