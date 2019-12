El entrenador del Granada, Diego Martínez, y el técnico del Alavés, Asier Garitano, coincidieron tras el choque jugado este sábado entre ambos equipos en que las lesiones de rodilla del local Joaquín Marín 'Quini' y del visitante Tomás Pina no tienen "buena pinta".

"No sé lo que es, no sabemos aún lo que tiene pero no tiene buena pinta", dijo Diego Martínez sobre Quini, que tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo tras apoyar mal la pierna izquierda al realizar un disparo.