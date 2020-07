Captura de la videoconferencia mantenida por el asesor de Acceleration Equity, Michael Broughton (arriba izda); el vicepresidente y director general de NBA Latinoamérica, Arnon de Mello (c); el fundador y presidente de Fórmula E y fundador y director ejecutivo de Extreme E, Alejandro Agag (abajo izda); el presidente de San Francisco 49ers y presidente y director ejecutivo de Elevate Sports Ventures, Al Guido (arriba dcha) y el fundador y director ejecutivo de Spartan Race, Joe De Sena, durante la conferencia "Sports Post-COVID: What Can Football Learn From Its Counterparts In Times Of Crisis?", este jueves en el ámbito de la World Football Summit. EFE/World Football Summit