El jugador de Uruguay Edinson Cavani, durante el partido Uruguay-Japón del Grupo C de la Copa América de Fútbol 2019, en el Estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre, Brasil, el 20 de junio de 2019. EFE

El sorprendente empate 2-2 de Uruguay ante Japón en la Copa América dejó a la quince veces campeona de Sudamérica con serias dudas por no superar a un equipo formado casi íntegramente por jugadores sub-23, un aspecto que a su seleccionador Óscar Washington Tabárez le ocupa pero no le preocupa.

Preguntado en conferencia de prensa por si le preocupaba el resultado, Tabárez fue tajante y contestó con vehemencia: "preocupado no, ¿sabe cuántas he tenido de estas durante trece años? Me voy a ocupar de las cosas, ya que algunas no estuvieron bien".