Martín Lasarte critica que se jueguen tres partidos en una semana: "No es lógico"

El entrenador de la selección chilena de fútbol, Martín Lasarte, se refirió este miércoles a la complejidad que reviste la triple fecha camino a Catar 2022 que inicia este jueves enfrentando a Brasil, para luego chocar en calidad de visitante ante Ecuador y Colombia.

"No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana. Entiendo que ha habido una serie de circunstancias, pero me parece que ha habido otros momentos, tiempo para haberlo resuelto de otra manera. Desde ese lugar, no es esta la más fácil", explicó el estratega uruguayo.