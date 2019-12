La campeona mundial de salto de altura, la rusa María Lasitskene, criticó este lunes a las autoridades rusas por la exclusión de cuatro años dictaminada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que tachó de "vergüenza" para el país, y adelantó que seguirá compitiendo como neutral.

"No dudaba de dicho desenlace. No me creía los cuentos de que todo irá bien. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza", escribió en su cuenta de Instagram.