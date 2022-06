Pablo Laso, entrenador del Real Madrid que sufrió un infarto de miocardio hace dos semanas, dijo este domingo tras ganar su equipo la Liga Endesa que, tras unos días "complicados", se siente muy recuperado y orgulloso a la vez por la temporada que han hecho sus jugadores a pesar de las dificultades.

"Sabéis que para mí han sido unos días complicados pero estoy muy bien, me ha costado levantar la Copa, lo reconozco, pero es porque pesa mucho. Estoy muy contento de cómo ha trabajado el equipo, hay años en que ganas todo y no me siento tan orgulloso y este año, que no hemos ganado todo, estoy muy orgulloso del trabajo" dijo en rueda de prensa el técnico blanco.