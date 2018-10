Pablo Laso, entrenador del equipo de baloncesto del Real Madrid, no rehuyó la pregunta sobre la 'crisis' del equipo de fútbol aunque afirmó que no tenía "ni idea" y despejó el balón al comentar que "ayer ganamos, ¿no?".

"Bastante trabajo tengo aquí. Ayer ganamos ¿no?, pues contento porque ganamos en la Liga de Campeones y sé que tenemos un partido muy difícil el domingo que viene. ¿Crisis?, veo los partidos de vez en cuando y no tengo ni idea para opinar, pero si es verdad que un club como el Real Madrid necesita resultados, necesita ganar, pero no descubro nada, esto también me pasa a mi", dijo Pablo Laso.