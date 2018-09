Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no le dio ninguna importancia que a su equipo le den como más o menos favorito de cara a la Supercopa porque eso es algo que "ni aporta ni quita nada".

"Siempre me siento favorito y nunca me siento favorito, no es algo que me quite o me de algo. Queremos ser siempre competitivos y para obtener el título de la Supercopa hay que ganar dos partidos. Estamos mejor que otros años a estas alturas por diversas circunstancias. Creo que todos los equipos legamos con los mismos 'problemas' de las ventanas y de falta de preparación", dijo Laso.