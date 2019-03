Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que el equipo se juega poco en el desplazamiento a Atenas para jugar con el Panathinaikos porque viajan "con los deberes hechos", para afirmar a continuación que en el "ADN del club esta intentar ganar siempre".

"Conseguimos el objetivo del playoff y de la ventaja de campo muy pronto y ahora tenemos una oportunidad para crecer como equipo. No nos debemos dejar ir. Obviamente jugamos sin la presión clasificatoria, pero eso no significa que no queramos ganar. Nuestro ADN es intentar ganar todos los partidos", dijo Laso.