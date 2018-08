El bilbaíno Jonathan Lastra (Caja Rural) se mostró "contento" por haber entrado este miércoles también en la segunda escapada que se había marcado para la primera semanas de carrera al inicio de La Vuelta 2018, que vivió su quinta etapa.

"Estoy contento. En esta primera semana había marcado dos equis, la primera etapa y hoy, y ambos días he conseguido entrar en la fuga. En el primero no tuve las mejores sensaciones, quise conseguir la montaña, pero no me sentía del todo bien. Hoy ha sido una fuga de calidad, cerrada con un Top 10 (octavo), lo que me parece positivo en mi primer año en La Vuelta", se felicitó.