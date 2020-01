La numerosa comunidad latina de Los Ángeles llora este lunes la muerte de la estrella de baloncesto Kobe Bryant con la pena propia de cuando se trata de un familiar cercano, dado el cariño mutuo patente y que quedó reflejado cuando el jugador de los Lakers aprendió a hablar español.

“Se murió alguien de nuestra familia. No creo que no haya una sola casa de latinos en Los Ángeles donde no haya una foto de él”, dijo a Efe entre lágrimas Eddy Ascencio, de 24 años y uno de los cientos que este lunes se han congregado en las puertas del Staples Center, la casa de los Lakers.