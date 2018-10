El danés Michael Laudrup, exjugador del Real Madrid y del Barcelona, entre otros equipos, ha asegurado que no se ha ofrecido al club blanco como hipotético sustituto en el banquillo de Julen Lopetegui.

"No me he ofrecido a ningún equipo, nunca lo he hecho. Jamás le haría eso a un colega", afirmó en un correo electrónico enviado a la agencia danesa Ritzau.