La ala-pívot del Valencia Basket Laura Gil aseguró que el equipo llega en buena forma a la Copa de la Reina que acoge desde este jueves como anfitrión y subrayó que en este torneo el objetivo no es jugar bien sino ganar.

“Estamos en un buen momento y si no lo crearemos. No va a ser fácil, porque es cierto que en los últimos partidos no hemos brillado”, señaló la jugadora murciana en una entrevista con la Agencia Efe en la que recordó que en un torneo como este “el objetivo no es hacer el mejor baloncesto, es ganar”.