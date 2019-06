"Mira a Lautaro Martínez, este es uno que quiere jugar, no tiene miedo. No es de los que piensan 'gastaron demasiado dinero en mí, tengo a Icardi enfrente. Este piensa, ¿Está Icardi? ok, vamos a ver quién juega".

Paolo Di Canio, 'el chico malo' del fútbol italiano, el terror de las defensas inglesas, caló pronto a Lautaro Martínez, convertido en menos de un año en ídolo del Inter y gran esperanza argentina a las puertas del mayor enfrentamiento posible, el duelo contra Brasil que da acceso a la final de la Copa América.