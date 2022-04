El Milan se impuso este viernes al Génova (2-0) gracias a los tantos del portugués Rafael Leao y del brasileño Junior Messias, que mantienen líder al conjunto 'rossonero' en esta trigésima tercera jornada de la Serie A.

El Milan saltó a un San Siro completamente lleno sabiendo que no podían dejarse puntos, ya no queda margen de error. El Inter había ganado y los hombres de Pioli no podían fallar. Y apareció Leao para desatascar, como en tantas otras ocasiones, un partido plano de los rojinegros.