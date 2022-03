LeBron James, alero de Los Ángeles Lakers, aseguró este miércoles que "es fácil sentirse cómodos cuando ganas", pero que mucho más importante es sentirse cómodos en la adversidad, después de que su equipo sufriera su tercera derrota consecutiva y la decimoquinta en los últimos veinte partidos, en el campo de los Minnesota Timberwolves.

"Me siento cómodo en la adversidad, no me fastidia demasiado. Obvio que soy competitivo, quiero ganar y me frustra cuando pasan determinadas cosas en la pista. Pero controlas lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, no te preocupas por eso y sigues trabajando", dijo LeBron en rueda de prensa tras al derrota 124-104 ante los Timberwolves.