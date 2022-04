El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que arrancará segundo este sábado en la prueba esprint que ordenará la formación de salida del Gran Premio de la Emilia Romaña, el cuarto del campeonato, manifestó en el circuito de Imola (Italia) que "la calificación no acabó exactamente como quería, pero" que "comenzar la carrera desde la segunda plaza no está tan mal".

"La calificación no acabó exactamente tal y como yo quería, pero comenzar la carrera (esprint) desde la segunda plaza no está tan mal. No fue nada fácil. La Q1 (primera ronda de la calificación) y la Q2 consistían únicamente en avanzar hasta la Q3, para después presionar a tope", explicó el piloto del principado de la Costa Azul, que ganó en Barein y en Australia -donde hace dos domingos firmó un 'Grand Chelem' (victoria desde la 'pole', con vuelta rápida y liderando de principio a fin) y fue segundo en Arabia Saudí, con lo que suma un total de 71 puntos, 34 más que el inglés George Russell (Mercedes) y con 38 sobre su compañero español Carlos Sainz, recién renovado con la 'Scuderia' hasta 2024.