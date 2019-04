El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), al que un accidente en la Q2 le relegó a la novena plaza de la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán, afirmó que se merece lo que le sucedió y que, como reconoció al equipo por radio, fue "estúpido".

"Me merezco lo que pasó hoy. Estoy muy, muy triste por lo que sucedido. Pero me lo merezco. He sido estúpido, como dije por la radio", dijo Leclerc a Sky.