El jugador del Athletic Club Iñigo Lekue, que el pasado sábado jugó sus primeros minutos de la temporada frente al Atlético de Madrid, confesó que "fue bonito redebutar" con el equipo rojiblanco después de haber estado más de siete meses de baja a causa de dos graves lesiones.

"Me encuentro bien. No es fácil estar tanto tiempo separado del equipo y por eso estoy muy contento de volver y entrar con todos. Después de pasar dos veces por el quirófano no ves que va a acabar y volver a jugar, lograr la victoria y ver el campo lleno fue bonito", comentó el defensa en la sala de prensa de Lezama.