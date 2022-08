Robert Lewandowski, delantero polaco del Barcelona, aseguró que se siente "muy orgulloso" de marcar sus primeros goles para su nuevo equipo y se lo dedicó a su padre Krzysztof, a quien perdió cuando tenía apenas 16 años.

"Estoy muy feliz, no solo por mis goles, por el triunfo. Son mis primeros goles en mi nuevo equipo y siempre el primero se lo dedico a mi padre, estoy seguro que me ha visto desde el cielo. Estoy especialmente contento por la segunda parte, hemos jugado muy bien y me he divertido. Es para lo que vine al Barcelona", dijo en Movistar.