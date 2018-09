El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), vencedor este domingo del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en Monza, aseguró que no esperaba ganar.

"No me lo esperaba, empecé tercero. Ayer Ferrari tenía un gran ritmo. No tenía ni idea de cómo iba a acabar la carrera, hay mucha presión para todos", declaró el cuatro veces campeón del mundo.