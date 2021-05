8 may. 2021

EFE Valencia 8 may. 2021

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, señaló que los movimientos de oposición a su gestión, algunos de los cuales han convocado una manifestación para este sábado, sólo buscan evitar que pueda vender su paquete accionarial a alguien que no sean ellos. y recordó que cuando el club fue gestionado por gente de Valencia, la entidad se fue a la ruina.

“Están intentando asegurarse de que no venda el club a nadie que no sea ellos. Esta gente argumenta que 'como somos valencianos, conocemos el club'. Pero con valencianos al frente el club se fue a la ruina, ¿verdad?”, recordó en una entrevista en el Financial Times en la que dijo que los aficionados le provocan “algo de compasión”.