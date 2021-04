LeBron James ya se ha dejado ver por Anfield. Se ha fotografiado junto a las Copas de Europa de los ingleses y ha posado junto al mítico 'This is Anfield' que da la bienvenida al césped. Su idilio con el Liverpool no viene de una pasión juvenil, sino de la inversión que posee en el club inglés y que ha aumentado recientemente.

El jugador de Los Angeles Lakers tiene un 2 % del Liverpool, porcentaje que adquirió en 2011 a cambio de 4,7 millones de libras (5,5 millones de euros). Hace diez años que puso la primera piedra en una afición que le ha reportado ya millonarios beneficios (ese 2 % valdría ahora unos 44 millones) y por la que se ha dejado ver en Anfield ataviado con una bufanda de los 'Reds' y que le ha llevado a celebrar tanto la Champions League de 2019 como la Premier League conquistada el año pasado.