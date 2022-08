El piragüista segoviano David Llorente, que se estrenó en unos Juegos en Tokio 2020 con una décima plaza en la prueba de K1 de eslalon a pesar de llegar a la cita avalado por su subcampeonato mundial en 2019, ya atisba en el horizonte la próxima cita olímpica de París 2024 donde no se conforma, en entrevista concedida a Efe, tan solo con alcanzar la final.

"En Tokio cumplí un sueño de ser olímpico y después di un paso más logrando estar en la final, lo que, a pesar de la décima posición final quizá pagando el arriesgar demasiado, ya me dejó más que satisfecho, pero en París no me vale tan solo con estar en la final y quiero pelear las medallas", afirmó.