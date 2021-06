El defensa de la selección española Marcos Llorente lamentó los pitos que recibió su compañero Álvaro Morata al que calificó como un jugador "muy importante" para el cuadro de Luis Enrique.

"No me parece bien que le piten. Que nos apoyen y nos ayuden", dijo en Telecinco Llorente que rechazó que las protestas fueran por los nervios. "Yo cuando estoy nervioso no silbo", indicó.