Marcos Llorente, asistente en dos de los cuatro goles del triunfo de España ante Georgia, se reivindicó con su titularidad como centrocampista y afirmó que es la demarcación en la que "más cómodo" se siente y muestra su "mejor versión".

"Al final es donde el año pasado di mi mejor versión, donde hice la mejor temporada de mi carrera y es donde más cómodo me siento", reconoció Marcos Llorente. "Los entrenadores lo saben pero a veces tienen el pensamiento de que ayudo al equipo en otra posición y a mi no me queda más que respetarlo y jugar donde me pongan. He hecho un gran partido y estoy contento en lo personal", añadió en Teledeporte.