El centrocampista argentino Gio Lo Celso señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal por lo que resta de temporada que aceptó muy rápidamente la decisión de recalar en el conjunto castellonense tras poner en la balanza todos los pros y contras que tenía la cesión desde el Tottenham Hotspur.

“Este es un club que se ve muy serio y ordenado, que futbolísticamente me gusta mucho lo que veo, me gusta su filosofía y su idea de juego, a lo que se suma que ya conocía al técnico. Por lo que puse todo en la balanza y me decidí muy rápido”, explicó.