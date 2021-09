El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se marchó contento del Reale Arena a pesar de que no le gustó que la Real tuviera un penalti a su favor que no marcó y que para el exseleccionador español no debió de ser pitado y señaló al respecto que "cada vez que mandan a Mateu Lahoz al VAR es para confundirle".

"Mateu es un árbitro muy bueno, no sólo en LaLiga, sino incluso a nivel mundial", reconoció también Lopetegui, para dejar claro que no achacaba lo ocurrido a la decisión delcolegiado valenciano, que no apreció la pena máxima en primera instancia sobre el terreno de juego hasta que le advirtieron para revisarla.