Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, no desveló si Montilivi será el escenario del cambio en la titularidad en portería con Keylor Navas cediendo el testigo a Thibaut Courtois, y a la espera de la salida cedido de Lunin, confirmó que Luca Zidane jugará con el Castilla.

"No voy a decir quien juega hasta mañana. Ya lo tenemos decidido", aseguró sin dar pistas en rueda de prensa antes de admitir que no hay una estrategia marcada para toda la temporada con Keylor y Courtois. "No tenemos definido lo que va a pasar".